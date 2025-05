Tuttosport: “Vanoli, inizia ora la nuova stagione”

Inizia ora la nuova stagione del Torino. Quella attuale si sta avviando verso la sua conclusione, un'annata fatta di alti e bassi e costellata da due crisi: una invernale e una primaverile, tiepida come il clima. "Tutta l’emozione che il Toro dal campo non ha saputo sprigionare, e questo nonostante l’imminenza del 4 maggio, l’ha catalizzata lui, il tecnico di una squadra che dopo la “Grande Crisi” invernale sta affrontando quella primaverile. Più tiepida, protetta dalla paura di retrocedere che a un certo punto era comparsa all’orizzonte, ma comunque tale. Una flessione, più che una vera crisi, una difficoltà a rendere puliti i risultati per mancanza di brillantezza. O almeno di una sua espressione sufficientemente continua".