Tuttosport: “Vanoli, la nuova missione portare il Toro in Europa”

Tuttosport riporta un focus sul Torino e in particolare sullo stato di forma della squadra e i suoi prossimi obiettivi: "Vanoli, la nuova missione portare il Toro in Europa. Il tecnico vuole dimostrare già nelle prossime due partite che la fiducia nei suoi confronti è ben riposta: a Bologna e contro il Milan servono ulteriori segnali di crescita. Cairo e Vagnati sono intenzionati a prolungargli il contratto in estate per costruire finalmente un progetto che riporti il club granata in alto. Vlasic 3.0: «Mai così libero,volo». Il trequartista croato ha svolto anche un lavoro fisico lungo e mirato per migliorare. Ultimi dati della Lega: nessun granata tira, dribbla e lancia come Nikola".