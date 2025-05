Tuttosport: “Vanoli mette pressione”

La stagione sta per volgere al termine. Paolo Vanoli è riuscito a dare un'impronta alla squadra, dopo un'annata molto altalenante, contornata da un ottimo avvio, un inverno mediocre, una buona primavera e un finale di stagione in calo. Il tecnico è tornato anche a mettere pressione su Cairo e Vagnati. "Molto semplicemente, un cronista ha chiesto a Vanoli se a Torino ci siano le condizioni per costruire un progetto simile a quello portato avanti da qualche anno a Bologna. Globalmente, lo scetticismo (eufemismo) del mondo granata è dettato da 20 anni di Cairo e di cairismi assortiti. Vanoli non arriva da Marte e ne ha già viste di cotte e di crude anche se è qui da meno di un anno. Ha risposto così: «Mi sono già espresso una volta. Ci sono società in cui si ha l’opportunità di crescere grazie alla disponibilità economica, come sta facendo il Como, e poi ci sono società che possono crescere... che crescono e sono cresciute attraverso le idee... come il Bologna e prima l’Atalanta. Quando.. detto tra virgolette... non c’è la possibilità, bisogna lavorare sulle idee..."