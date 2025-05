Tuttosport: “Vanoli resta appeso: Cairo prenda una decisione”

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta un aggiornamento legato alla situazione allenatore in casa Toro e ne fa partire un ragionamento. Nella giornata di ieri l'incontro di tre ore tra Cairo, Vagnati, Vanoli e Andrea D'Amico, agente del tecnico, è stato positivo. Dalle parti è trapelata una descrizione del summit come positiva e chiarificatrice. Tuttavia, soprattutto quest'ultimo termine lascia un dubbio: si è parlato di futuro? La risposta, secondo il quotidiano, è no. Argomento dell'incontro è stato il passato, questa stagione: si sono affrontati gli alti e i bassi, soprattutto questi ultimi, con il tentativo di comprendere le motivazioni per cui si siano verificati. Uno sguardo anche alle dichiarazioni di entrambe le parti, ritenute rispettivamente eccessive dall'uno e dall'altro. Tuttavia, ancora non si hanno certezze sul futuro: Vanoli ha ancora un contratto con il Torino, ma sullo sfondo Cairo osserva i movimenti di Baroni soprattutto, cercato anche dalla Fiorentina, e poi di De Rossi, Gilardino, Gattuso e Farioli. Situazione in stallo: Vanoli appeso.