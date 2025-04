Tuttosport: “Vanoli ritrova il Torino migliore”

Contro il Napoli Paolo Vanoli potrebbe ritrovare qualche giocatore chiave. "La scelta sull’impiego o meno dal primo minuto di Lazaro e Vlasic non è ancora stata presa, e in tal senso la seduta odierna potrà dare qualche indicazione supplementare, detto che Vanoli potrà anche sciogliere le riserve unicamente il giorno stesso della partita contro il Napoli, in programma domani sera alle 20.45 al Maradona. «Troveremo un ambiente caldo, ma noi andremo a testa bassa», il commento del tecnico sulla trasferta in Campania".