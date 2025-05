Tuttosport: “Vanoli voluto solo dal DT Vagnati. Altre idee per Cairo, il retroscena”

Tuttosport quest'oggi rilancia un retroscena sulle scelte in casa Torino. Paolo Vanoli non era infatti per nulla la prima scelta di Urbano Cairo già un anno fa perché avrebbe voluto un allenatore più esperto e che non fosse alla prima annata in Serie A. Il presidente granata avrebbe infatti puntato su profili come Vincenzo Italiano (che stava salutando la Fiorentina), Raffaele Palladino (in uscita dal Monza) e anche Alberto Gilardino che però è rimasto per pochi mesi ancora al Genoa. Alla fine, la scorsa estate la decisione di puntare su Vanoli è stata presa perché si trattava di un pallino del DT Davide Vagnati che da mesi stava seguendo il suo lavoro con il Venezia in Serie B. Ora a quasi 12 mesi di distanza da quella scelta c'è una grande frattura tra Cairo e lo stesso Vanoli che è stato attaccato pubblicamente dal suo presidente dopo la partita di domenica con la Roma.