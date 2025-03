Tuttosport: “Vanolik! Il ritratto di un tecnico sorprendente e passionale”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati ha posto il focus sul grandissimo percorso di Paolo Vanoli . A seguire le parole del quotidiano: "Signore e signori, ecco a voi Paolo Vanolik. Che poi, a pensarci bene, Vanoli non è un uomo in maschera. «Mannò, che maschere! Io sono fatto così, come mi vedete, come mi sentite. E sono uno passionale, molto». Bella storia la storia di questo allenatore. Altri, al suo posto, ci avrebbero lasciato le penne mesi fa. Proviamo a mettere in fila i macrodati. Meglio: i macrofatti. Vanoli si mette d’accordo con grande anticipo col Torino ritenendo chiuso il suo ciclo a Venezia, ma finisce ugualmente in gloria portando i lagunari in A, quindi si trova costretto ad aspettare (a sorpresa) le evoluzioni del balletto sulla clausola rescissoria da pagare, un milione come da contratto..."