Tuttosport: “Verdi ci riprova”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Simone Verdi ci riprova. Il numero 24 granata non è riuscito a convincere Juric, ma che al contempo questa sera avrà l'opportunità di rimettere piede in campo per provare ad invertire una tendenza che in granata, in realtà, non è mai mutata. "Verdi sta bene e contro il Venezia ci darà una mano – ha annunciato ieri il tecnico croato nella conferenza stampa della vigilia –. Non lo vedo tanto trequartista puro, anche se è un ruolo che può ricoprire, quanto più nella posizione abitualmente occupata da Brekalo". Una botta rimediata da Brekalo nella scorsa partita questa sera darà probabilmente una grande chance a Verdi per provare a rilanciarsi.