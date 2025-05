Tuttosport: “Via l’ipoteca: svolta storica”

Le notizie sul mondo granata dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna di Tuttopsort tra le varie notizie trattate ha posto il focus sulla rimozione dell'ipoteca dall'Olimpico Grande Torino . A seguire le parole del quotidiano: "Ecco la svolta! E come dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, «è già storica»: senza il minimo dubbio. Via l’ipoteca da 38 milioni, l’Agenzia delle Entrate ha detto sì, dal 2 luglio lo stadio sarà liberato e quindi diventerà (realisticamente) vendibile. E, con lo stadio, potrà svilupparsi nei prossimi mesi anche un’altra svolta storica, per il Torino: dopo 20 anni di Cairo e di cairismi assortiti, insomma".