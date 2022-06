Tuttosport: “Vicini all’accordo per Solomon: c’è il sì del giocatore”

Le notizie sul Torino di principali quotidiani in edicola

Continuano le trattative del Torino per portare in granata nuovi giocatori: la priorità di Davide Vagnati è adesso Solomon, con quest'ultimo che ha già dato la sua risposta, positiva. Arrivare nel campionato italiano da quello ucraino significa anche riuscire a crescere: "A Juric piace. Con lui - scrive Tuttosport - il ragazzo potrebbe di sicuro maturare ulteriormente, crescere, decollare. In fondo, il campionato italiano resta imparagonabile rispetto a quello ucraino. O israeliano, dove Manor militava sino all’estate del 2019". Oltre a Solomon, Davide Vagnati si sta adesso muovendo anche per Strefezza del Lecce, con i giallorossi che chiedono 10 milioni, che però il Torino cercherà di trattare. Sui giocatori in uscita, invece, il Torino preme su Bremer: ancora non ci sono offerte concrete per il difensore brasiliano, ma certo è che la società granata non si accontenterà di una bassa cifra, considerando adesso che Gleison è il miglior difensore della Serie A. Nel gruppo, invece, tante sono le soddisfazioni, in particolare di Seck: il senegalese è stato convocato dal tecnico della sua nazionale, e per lui sarà un occasione per vedere da vicino i suoi idoli Mané e Koulibaly. Fares, intanto, è a Parigi per riprendersi dall'infortunio che l'ha tenuto fuori tutta la stagione in prestito, con la collaborazione del Psg, con il giocatore che spera in un rinnovo del prestito.