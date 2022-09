Tuttosport: “Vlasic, anche il Napoli lo voleva. Ogni volta è stato un no”

"Vuole spaccare il mondo. Dimostrando che il Toro non ha sbagliato a credere su un giocatore con una voglia matta di rilanciarsi dopo una stagione negativa in Premier League, con la maglia del West Ham - scrive Tuttosport nell'edizione odierna parlando di Vlasic - Nikola sta benissimo e vuole proseguire il proprio percorso in granata in grande stile, per diventare tutti gli effetti il colpo più prestigioso messo a segno nell'ultima finestra di mercato". Sabato affronterà il Napoli, che mise su di lui gli occhi nel 2020: "Ma il Cska Mosca fece muro: non voleva perdere un ragazzo riscattato per 16 milioni di euro dall'Everton, la sua prima squadra inglese. Ma il club azzurro non si è fermato al primo affondo del 2020, anzi. Ha proseguito il monitoraggio, portandolo avanti per un altro anno. Il muro russo, stavolta, è stato eretto a causa del West Ham: troppo alta la proposta da 38 milioni di euro per poter dire no". E infine il Napoli ha provato a strapparlo in questa estate, come possibile sostituto di Fabian Ruiz: "Qualche spiraglio per compiere un matrimonio inseguito per anni c'è, ma si scontra con Juric. L'allenatore del Toro parla direttamente con Vlasic: si confronta con lui, spiegandogli il suo progetto e presentandogli un piano di rilancio che lo convince subito. Il sì ai granata spiazza il Napoli, che si defila in fretta da una trattativa che di fatto muore sul nascere".