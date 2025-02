Tuttosport: “Vlasic ancora brillante. Coco ancora disattento”

Le pagelle di Bologna-Torino di Tuttosport condannano metà della linea difensiva del Toro: Coco e Sosa. "L’ex centrale del Las Palmas continua a essere invece protagonista in negativo e negli episodi importanti. Questa volta dorme su Ndoye in occasione del vantaggio rossoblù" la valutazione dell'equatoguineano, che si rivela troppe volte protagonista di errori che è già capitato siano costati dei punti ai granata. Anche il terzino croato non è valutato bene, come non lo è il suo - da poco - rivale in campo: Biraghi ha avuto certamente sfortuna, ma l'autogol al 90' che è costato la partita pesa sulla valutazione della sua lucidità. Premiato, invece, Vlasic, anche più di Elmas. Secondo il quotidiano il croato è il migliore in campo: "Sta diventando specialista nell’innestare la ripartenza dei granata con fi ltranti precisi che spesso determinano superiorità numerica. E a ciò aggiunge colpi risolutivi come quello che porta al pari: non perde l’equilibrio e con il sinistro mette alle spalle di Skorupski il terzo gol del suo campionato, dopo quelli segnati contro Inter (rigore) e Juve". Il croato si sta rivelando un giocatore fondamentale ai fini della tattica granata.