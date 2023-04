Tuttosport: “Vlasic e Lazaro, il Sassuolo è l’occasione giusta per ripartire”

Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, dedica un focus a Nikola Vlasic, che, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, deve ritornare a mostrare quanto buono fatto nella parte di stagione precedente al Mondiale. Si legge: "Contro il Napoli, Vlasic è tornato in campo e, nella pausa delle Nazionali, ha giocato un quarto d’ora nella partita tra Croazia e Galles. Sul venticinquenne trequartista Juric continua a riporre ampia fiducia, spera di averlo recuperato definitivamente e che l’esterno sia decisivo già domani: l’occasione giusta per riprendere il cammino e regalarsi un finale di stagione all’altezza dell’Europa, nella speranza di convincere il Torino a riscattarlo: ma il West Ham chiede 15 milioni, cifra in questo momento obiettivamente esagerata". Intanto, a Reggio Emilia, Lazaro potrebbe tornare nella lista dei convocati: "Sono trascorsi quasi tre mesi dall’ultima volta che si era visto in campo Valentino Lazaro, da quella partita dell’8 gennaio in casa della Salernitana, finita 1-1. Ora, per il laterale granata il peggio è passato, ha superato il problema a ginocchio e negli ultimi giorni si è sempre allenato in gruppo: salvo sorprese, domani sarà presente in panchina al Mapei Stadium per la partita contro il Sassuolo".