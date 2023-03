Tuttosport: “Vlasic, il ritorno: per sé e per l’Europa”

"Una prima parte di stagione da riferimento offensivo della squadra, quindi un Mondiale da protagonista cui ha fatto seguito un periodo difficile" scrive Tuttosport nell'edizione odierna parlando di Nikola Vlasic, pronto a tornare dopo l'infortunio. "Per Juric avere a disposizione anche l’esterno offensivo è comunque importante, in vista della volata finale. Fare punti contro il Napoli non sarà facile, ma Vlasic è indubbiamente una velenosa freccia che torna nell’arco del Torino. Club che ha facoltà di riscattarlo dal West Ham, a fine stagione: la cifra fissata è 15 milioni, in parte trattabili".