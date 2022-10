Tuttosport: “Vlasic non segna più, ma rimane al top”

Sebbene il gol manchi da diverse partite, Vlasic rimane una pedina irrinunciabile del Torino di Juric, come riportato anche nelle pagine odierne di Tuttosport: "Vlasic dà i numeri. In senso buono, s’intende. Tra conclusioni in porta e passaggi chiave l’attaccante esterno croato è in alto in diverse statistiche proposte dalla Lega di A. Mentre, guardando al Torino, ha scalzato Samuele Ricci tra i giocatori granata che hanno la media più alta di chilometri percorsi. Vlasic percorre 10 chilometri e 830 metri a gara. [...] Fisicamente potente, rapido di gamba e compatto, ben difficile è fermare Vlasic senza usare le maniere forti (se non fortissime). A Udine, dopo qualche partita meno positiva ma inserita comunque all’interno di prestazioni abbastanza deludenti da parte di tutti i granata, è tornato a mettere in piazza la sua preziosa mercanzia".