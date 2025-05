Tuttosport: “Vlasic pronto a scendere in campo dal 1′ contro il Venezia”

"«A Napoli era appena rientrato, ora ha tranquillamente i 90 minuti nelle gambe». Paolo Vanoli ha così ufficialmente annunciato l’impiego di Nikola Vlasic dal primo contro il Venezia. Un rientro significativo che riporta il 4-2-3-1, il sistema di gioco che ha permesso ai granata di trovare il giusto equilibrio e di togliersi delle zone pericolose della classifica - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Per il croato, quindi, un ritorno importante anche perché, a livello personale, ha la possibilità di togliersi ancora qualche sfizio, visto che tutto sommato i suoi numeri sono buoni. Tanto per cominciare può inseguire i suoi stessi record sotto la voce gol e assist con la maglia del Toro. Il suo top è stato di 5 gol e 6 assist. Entrambi i record conquistati nella stagione 2022/23." E in conclusione: "Numeri e record a parte il croato è diventato, assieme a pochi altri, il punto di riferimento della squadra. Il cambiamento di modulo ha esaltato le sue qualità. In questo contesto c’è da aggiungere che gli infortuni hanno complicato la sua stagione visto che ha saltato 7 partite per problemi muscolari".