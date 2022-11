Tuttosport: “Vojvoda, ora il riscatto”

Le pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola dedicate al Torino FC

"Il Toro che si affaccia al nuovo anno lavora a testa bassa. Progettando una seconda parte di stagione ambiziosa, che possa dare un seguito alle basi poste faticosamente negli ultimi mesi - si legge sul quotidiano - . Molto, ovviamente, dipenderà anche dalla crescita degli attuali giocatori. Così Ivan Juric lavora per migliorare chi ha a disposizione. Fra questi c’è Mergim Vojvoda, un giocatore che dal punto di vista soprattutto psicologico oggi è da rigenerare. Negli occhi dei tifosi granata c’è ancora la pessima mezz’ora giocata a Roma: una confusione totale sotto ogni punto di vista, che infatti ha pagato con la sostituzione già nella prima frazione di gioco. Niente che comprometta il suo futuro al Toro, sia chiaro, ma un segnale preoccupante da evidenziare. Il ritiro servirà a Vojvoda per rimettersi in perfette condizioni fisiche: due infortuni, infatti, hanno caratterizzato prima la preparazione estiva e poi il periodo a cavallo fra settembre e ottobre".