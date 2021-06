Tuttosport: “Zaccarelli torna al Filadelfia: Finiamo i lavori”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Sul quotidiano sportivo torinese si legge la novità per quanto riguarda il Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia. Il nuovo presidente è Renato Zaccarelli, che ha anche già spiegato cosa vorrebbe fare: "Un impegno che accolgo con grande voglia, ma anche con molta coscienza: nell'ultimo periodo non ho avuto modo di vivere da vicino il Filadelfia, quindi preferisco toccare con mano lo stato dell'arte attuale prima di lasciarmi andare a proclami. Ma ci sono tanti lavori ancora da fare e un passo dopo l'altro, con serietà, intendo contribuire ad apportare tutte le migliorie e le implementazioni necessarie a completare le opere come previsto dallo statuto iniziale". Anche Luca Asvisio - presidente del cda della Fondazione - ha commentato la novità: "Profilo migliore non poteva esserci: Zaccarelli rappresenta la torinesità più profonda, nonché una persona terza rispetto ad ogni discorso politico. Mi auguro che la sua nomina possa garantire un impulso a tutta l'attività, per la quale ci stiamo adoperando a raccogliere ulteriori fondi e a sbloccare autorizzazioni dove necessario, nella speranza che al contempo il Filadelfia torni ad ospitare una squadra che ambisca a traguardi superiori rispetto a quelli tagliati delle ultime annate".