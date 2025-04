Tuttosport: “Zapata, che gran sorpresa!”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Duvan Zapata, che ha stupito in molti. A seguire le parole del quotidiano: "Non è ancora tempo per immaginare un ritorno in campo da qui a poche settimane, così come non è l'ora giusta per ritenere Duvan Zapata un giocatore recuperato. Ma ieri il ritorno al Filadelfia del colombiano, ufficializzato con due stories su Instagram, è stato accolto con un boato. Prima viene ripreso da Tibu Sanabria, fratello di Tonny, su una cyclette nella palestra del centro sportivo e poi il centravanti posta sui propri account social un video in cui calcia in porta dalla lunga distanza..."