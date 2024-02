Tuttosport: “Zapata è obbligato a segnare sabato contro il Sassuolo”

Sulle colonne di Tuttosport quest'oggi viene dedicato ampio spazio alla partita di sabato sera per la 24^ giornata di Serie A nella quale il Torino andrà a far visita ad un Sassuolo in difficoltà. In casa granata ci si attende molto da Duvan Zapata che ha proprio nei neroverdi la sua vittima preferita del campionato italiano. Nelle sfide che ha giocato contro il Sassuolo nel corso della sua lunga carriera, il centravanti colombiano ha segnato ben 9 reti (oltre a 4 preziosi assist) e ha centrato la vittoria in dieci occasioni, anche questo un suo record personale per numero di successi contro una singola squadra. Juric si aspetta molto dal suo numero 91 che mette sempre al centro di ogni schema offensivo e dal quale si attende un importante gol per tornare a casa da Reggio Emilia con i tre punti, come capitato nell'ultima trasferta di Cagliari.