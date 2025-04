Tuttosport: “Zapata ha un obiettivo, ecco quando è fissata la data di rientro”

Tuttosport oggi propone un approfondimento su Duvan Zapata, attaccante del Torino che è fermo da ottobre per la rottura del legamento crociato. Il bomber colombiano è al lavoro al Filadelfia per una corretta rieducazione che gli servirà per tornare in campo al 100% dopo un brutto infortunio come il suo. Al fine di evitare ricadute non si vorrà cercare di forzare la mano o anticipare i tempi del suo rientro ma si procederà con calma. Se tutto andrà secondo i piani Zapata potrà tornare in campo a settembre a pieno regime: nel corso del ritiro estivo ci saranno tanti test per valutare come risponde il ginocchio del numero 91 granata e dovrebbe saltare solo le prime 3-4 partite a fine agosto e inizio settembre per tornare a metà mese a trascinare di nuovo il Toro.