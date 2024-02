Tuttosport: “Zapata, la Roma sempre nel destino”

Tuttosport nell'edizione odierna dedica un approfondimento a Duvan Zapata nell'incrocio che lo riporta a Roma in casa giallorossa. "Ad agosto lo voleva la Roma, lui disse subito sì, ma l’Atalanta bloccò tutto per non rinforzare una rivale diretta a prezzi troppo... bassi. Le sliding doors: Lukaku infine ai giallorossi e Duvan al Toro. All’andata, e si era sul finire di settembre, Zapata segnò proprio alla Roma il suo primo gol in granata: all’86’, in tuff o di testa, pareggiando così il vantaggio (ovviamente) di Lukaku siglato una ventina di minuti prima, in coda a una reazione rabbiosa della squadra di Juric, in quel caso rediviva dopo un inizio di stagione tormentato". Conclude il quotidiano: "Reagire o morire". In palio c'è una corsa europea da cui il Toro non vuole scendere.