Tuttosport: “Zaza piace al Verona, possibile scambio con Gunter”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tuttosport oggi fa il punto della situazione sul mercato del Torino scrivendo che il nuovo tecncico granata Ivan Juric aveva chiesto un mese fa di effettuare i primi colpi di mercato in fretta per rinforzare la squadra prima della partenza per il ritiro. Il quotidiano piemontese scrive anche che sul fronte delle uscite il Verona di Eusebio Di Francesco ha mostrato interesse per Simone Zaza ma prima dovrà cedere l'attaccante croato Kalinic per far posto al numero 11 granata. Nel caso in cui il Verona si muovesse concretamente per Zaza il Torino potrebbe provare ad inserire nella trattativa anche Karay Gunter, difensore centrale classe 1998 che piace a Juric avendolo allenato proprio in gialloblu. Sempre sul fronte delle uscite vanno registrati gli apprezzamenti di Mainz e Friburgo per Karol Linetty che potrebbe iniziare una nuova avventura nel campionato tedesco.