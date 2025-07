Via Vanja e oggi il vertice per Oristanio: i temi granata sui giornali

La Stampa si concentra sul calciomercato granata e in particolare sulla situazione legata ai portieri: "Il Toro chiude un'era. Via MIlinkovic-Savic in arrivo c'è Falcone. Trattativa avanzata con il Lecce per il nuovo n.1 che Baroni ha già allenato".

Anche Tuttosport pone il focus sul Mercato granata, dalla situazione in attacco fino in porta: "Ngonge arriva, Vanja parte. Torino-Napoli weekend caldo. Il portiere ha respinto tutte le altre offerte ricevute: vuole l'azzurro. Da limare gli ultimi dettagli, ma domani può essere il giorno decisivo. Il serbo pronto a firmare per 4 anni, operazione a titolo definitivo. Il belga arriverà in prestito oneroso e diritto di riscatto a 11 milioni. Si stringe per Oristanio, oggi il vertice. In giornata nuovi contatti col Venezia: i granata sperano possano bastare. C'è ancora distanza tra i club, il trequartista spinge per chiudere la trattativa e trasferirsi in granata. Per il dopo Milinkovic è Falcone il favorito. Il Lecce chiede 10 milioni per il portiere: trattativa aperta".