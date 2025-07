Visite per Ismajli e lotta a tre per Oristanio: i temi granata sui giornali

Le pagine a sfondo granata sui principali quotidiani oggi in edicola

Alberto Girardi 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 11:39)

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista a Silvano Benedetti, ex difensore granata cresciuto al Filadelfia: "Stimo Baroni, con la sua serenità. Marco fa giocare bene le sue squadre. Maripan resta leader, Gineitis crescerà ancora. Il ritorno di Zapata porterà positività, sarà un beneficio per il gruppo. Gli scudetti Under 17 e 18 sono stati dei colpi. Occhio a Cacciamani".

La Stampa scrive invece riguardo al calciomercato granata, tra nuovi acquisti ufficiali e trattative in corso: "Toro, c'è del buono in Danimarca, così ha scovato Kjerrumgaard. Il giovane bomber dell'odense da mesi nel mirino granata. Fisico, esperienza e leadership, Ismajli garanzia del nuovo Toro. Arriva a parametro zero"

Tuttosport scrive, come di consueto, un focus approfondito sul mercato granata: "Toro, i giorni di Ngonge, ed è lotta a tre per Oristanio. Il fantasista del Venezia interessa anche al Parma e al Sassuolo: la concorrenza rischia di far decollare un'asta per il cartellino. C'è anche Ismajli, visite e poi la firma. Pronto un triennale con opzione a 1,1 milioni a stagione più bonus". Sul quotidiano troviamo anche una pagina dedicata al raduno del tifo granata a Pesaro: "Pesaro, raduno del tifo. Vogliamo un Toro Vero! Adesioni a raffica, basta Cairo, non ci rappresenta. Invochiamo un nuovo presidente".