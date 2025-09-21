Vlasic, il lancio di Aboukhlal e la marcia: i temi granata sui giornali

Anche La Stampa parla della marcia di protesta, accennando alle fratture tra tifoseria e proprietà. "Quattro mesi fa in occasione delle celebrazioni del Grande Torino sono scesi in piazza oltre 20 mila persone, a piedi dal bar Norman fino alla salita di Superga. Dodici mesi fa Cairo diceva che non avrebbe scommesso un euro sulla sua permanenza al Torino un anno dopo, adesso snobba le critiche e rilancia: «La contestazione ormai è un acufene, non ci faccio più caso: quest’anno ho speso tanto, voglio un Toro migliore». Spera di riconquistare con i risultati quella gente che 20 anni fa lo chiamava Papa e adesso non lo vuole più vedere".
Contro l'Atalanta il Torino cercherà la conferma dei progressi visti nella sfida contro la Roma. Sarà una sorta di banco di prova per la truppa di Baroni, con quest'ultimo che è pronto a lanciare Aboukhlal. "Lavoriamo sulla compattezza, sull’identità. Detto questo, Simeone e Adams possono giocare anche insieme, perché sono indubbiamente forti». In corso d’opera potrebbe esserci spazio anche per Zapata: «Sta lavorando duro, può darci un aiuto importante». Ma attenzione pure ad Aboukhlal che, assicura Baroni, «è in grande crescita e presto potrà dare il suo contributo anche dal primo minuto".
