Vlasic, il lancio di Aboukhlal e la marcia: i temi granata sui giornali

La sfida con l'Atalanta potrebbe essere la gara di Nikola Vlasic. Marco Baroni si è affidato a lui in queste settimane, affidandogli le chiavi della trequarti. Decisivo contro il Modena, la Gazzetta dello Sport pone la sua lente sul croato. “Pitbull” era il soprannome che Juric aveva dato a Vlasic. Che dava l’idea dell’atteggiamento in campo, dell’aggressività che sprigionava. Ma che oggi appare riduttivo per l’evoluzione che il talento croato ha vissuto in questi ultimi mesi. Perché nel frattempo Vlasic ha rafforzato almeno un paio di caratteristiche che ampliano il suo modo di essere calciatore. Il primo è la leadership, la capacità di prendere in mano la squadra e di trascinarla".