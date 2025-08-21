Zapata, Asllani e il centrocampo granata: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 12:42)

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un'intervista rilasciata dal capitano granata Duvan Zapata in occasione del Meet & Great organizzato dalla società alla Rinascente di Torino nella giornata di ieri, martedì 20 agosto. Nell'intervista Zapata ha parlato, tra le tante cose, del suo ritorno a San Siro, il campo in cui, più di dieci mesi fa (5 ottobre 2024), il colombiano ha rimediato la rottura del crociato. Inoltre, il numero 91 granata ha parlato della possibilità di chiudere la carriera con il club granata: "Il Toro a vita? Perché no. Duvan Zapata, 34 anni, non esclude l’ipotesi di restare in granata in un’altra veste, una volta che avrà appeso gli scarpini al chiodo. Magari da dirigente, come Emiliano Moretti: «Non so ancora cosa può succedere nei prossimi anni, non posso escludere nulla. A Torino sto bene, ora penso ancora a giocare, poi chi può sapere cosa accadrà? Il rinnovo di contratto da infortunato è stato un bellissimo gesto della società, ora voglio ripagare la fiducia sul campo. Adesso tocca a me». Dopo una stagione in infermeria, il capitano granata ha una voglia matta di tornare a gonfiare la rete, a chi gli chiede se punta ai 10 gol ribatte pronto: «Un attaccante forte deve andare in doppia cifra». Zapata crede nelle sue qualità e in quelle di un Toro che, come aveva detto lunedì sera, «ha fatto un mercato importante: siamo diventando più forti dell’anno scorso»".

Il Torino sta per mettere a segno un altro colpo in entrata. In particolar modo, La Stampa si sofferma sulla trattativa con l'Inter per portare in granata il centrocampista albanese classe 2002 Kristjan Asllani: "Volata finale. E sorpresa in cantiere. I colpi di scena non mancano nel mercato dei granata, che dopo aver virato sul play lasciando da parte altri discorsi, tanno conducendo una partita doppia che sta portando i suoi frutti. Soprattutto, è tornato di moda il primo e principale bersaglio puntato dal Torino per la mediana: Kristjan Asllani. Già, perché il mancato accordo del 23enne albanese con il Bologna ha permesso al Torino di riportarsi in scia in poche ore, anzi sotto a tal punto che adesso è diventato – anzi tornato – il favorito per assicurarsi le prestazioni del giocatore che all’Inter ha sempre fatto il vice di Calhanoglu".

Invece, l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a riprendere le parole di Duvan Zapata e del suo ritorno in campo a San Siro dopo l'infortunio, dedica un approfondimento al gioco di Marco Baroni e ai moduli utilizzati dal tecnico granata: "Il 4-2-3-1, ma anche il 4-3-3. Con questo secondo modulo che sta acquisendo sempre maggiore spazio e credibilità nei programmi di lavoro del Torino, sia negli allenamenti al Filadelfia sia nei piani strategici della società (e tanto più con il mercato aperto: vedi le trattative in corso con il Venezia per l’acquisizione di Nicolussi Caviglia o in alternativa di un altro play come l’interista Asllani, se il Bologna non riuscirà a trovare un’intesa con il centrocampista albanese). Non ci stupiremmo affatto se lunedì sera, a San Siro contro l’Inter, il Torino presentasse un 4-3-3 (4-3-2-1), come nel secondo tempo contro il Modena (in Coppa Italia, con immediati vantaggi sia nella costruzione del gioco sia nella fase di contenimento degli avversari). Ma come ammette lo stesso Zapata nella sua intervista, con Baroni non si lavora soltanto su un paio di moduli".

Infine, La Gazzetta dello Sport dedica un focus al centrocampo granata che a breve potrebbe accogliere un nuovo innesto: Kristjan Asllani. Il quotidiano si sofferma su quelle che possono essere le soluzioni per Marco Baroni e i quattro assetti diversi studiati dal tecnico granata con la figura del play: "Si era capito nelle amichevoli estive, lunedì in Coppa Italia con il Modena c’è stata una prima prova. Ieri, davanti ai giornalisti, il capitano Duvan Zapata lo ha ribadito. Marco Baroni sta pensando a un Torino multiforme, a un centrocampo in grado di cambiare pelle a seconda delle necessità e dei momenti della partita. «Lavoriamo anche su moduli diversi — le parole dell’attaccante colombiano —. Non ci dobbiamo fissare su un solo modo di stare in campo. In allenamento ci stiamo lavorando, ci sono sedute in cui proviamo anche tre assetti diversi: quello a 5 (3-5-2, ndr), il 4-4-2 e il 4-3-3. Tutto lavoro che servirà»".