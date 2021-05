La Gazzetta dello Sport: Domani il Torino accoglierà Ivan Juric

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Domani mattina Ivan Juric sbarcherà a Torino - si legge su La Gazzetta dello Sport - e sarà la sua prima volta da quando ha ricevuto dal presidente Urbano Cairo l’investitura di rappresentare l’alfiere del nuovo corso che, formalmente, scatterà dal primo luglio". Ad accoglierlo ci saranno Davide Vagnati e l'intera dirigenza. Il tecnico croato visionerà tutte le strutture: il Filadelfia, lo stadio Olimpico Grande Torino e la sede del club. "Arriverà poi il momento di sedersi a un tavolino e approfondire il discorso sulla programmazione tecnica, avviato durante le telefonate e i colloqui della precedente settimana milanese". Il programma per la ripresa è in via di completamento. La squadra si radunerà il 6 luglio al Filadelfia e seguirà (il 13 luglio) il ritiro a Santa Cristina in Val Gardena (Bolzano). "In Alto Adige si giocheranno i primi tre test contro avversari da definire appena si concluderanno tutti i campionati, poi a fine luglio il Torino volerà a Rennes, in Francia (il 30 o il 31 luglio) per una sfida internazionale. L’ultima amichevole prima della Coppa Italia sabato 7 agosto".