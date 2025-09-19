Serie A, la 4ª giornata: occhi sul derby di Roma, domenica c’è Torino-Atalanta

Oggi, venerdì 19 settembre, si apre il quarto turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Via del Mare fra Lecce e Cagliari alle 20.45. La giornata proseguirà poi con gli anticipi del sabato, 20 settembre, con il match fra Bologna e Genoa in programma alle 15.00 al Dall'Ara ed Hellas Verona-Juventus, in campo al Bentegodi alle 18.00. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20.45 fra l'Udinese di Runjaic e il Milan di Pioli. La terza giornata proseguirà poi domenica 21 settembre con il derby della capitale in programma alle 12:30 fra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Cremonese-Parma e Torino-Atalanta, mentre alle 18.00 la Fiorentina ospiterà il Como al Franchi di Firenze. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Inter-Sassuolo alle 20.45 allo Stadio San Siro. Infine, la terza giornata si concluderà con il Monday night Napoli-Pisa, in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.