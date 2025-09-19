Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor serie a Serie A, la 4ª giornata: occhi sul derby di Roma, domenica c’è Torino-Atalanta

SERIE A

Serie A, la 4ª giornata: occhi sul derby di Roma, domenica c’è Torino-Atalanta

Serie A, la 4ª giornata: occhi sul derby di Roma, domenica c’è Torino-Atalanta - immagine 1
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del quarto turno di campionato
Eugenio Gammarino

Oggi, venerdì 19 settembre, si apre il quarto turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Via del Mare fra Lecce e Cagliari alle 20.45. La giornata proseguirà poi con gli anticipi del sabato, 20 settembre, con il match fra Bologna e Genoa in programma alle 15.00 al Dall'Ara ed Hellas Verona-Juventus, in campo al Bentegodi alle 18.00. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20.45 fra l'Udinese di Runjaic e il Milan di Pioli. La terza giornata proseguirà poi domenica 21 settembre con il derby della capitale in programma alle 12:30 fra la Roma di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Cremonese-Parma e Torino-Atalanta, mentre alle 18.00 la Fiorentina ospiterà il Como al Franchi di Firenze. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Inter-Sassuolo alle 20.45 allo Stadio San Siro. Infine, la terza giornata si concluderà con il Monday night Napoli-Pisa, in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il programma della 4^ giornata di Serie A

Venerdì 19 settembre

—  

ore 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

Sabato 20 settembre

—  

ore 15.00 Bologna-Genoa DAZN

ore 18.00 Hellas Verona-Juventus DAZN

ore 20.45 Udinese-Milan DAZN/Sky

Domenica 21 settembre

—  

ore 12.30 Lazio-Roma DAZN

ore 15.00 Cremonese-Parma DAZN

ore 15.00 Torino-Atalanta DAZN

ore 18.00 Fiorentina-Como DAZN/Sky

ore 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

Lunedì 22 settembre

—  

ore 20.45 Napoli-Pisa DAZN/Sky

Leggi anche
Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: convocazione in vista del Torino?
Dal baratro al rilancio: Juric torna a Torino con l’Atalanta per rinascere

© RIPRODUZIONE RISERVATA