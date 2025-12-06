Serie A, la classifica: cadono Fiorentina e Como, mentre il Sassuolo…

Al termine due di tre sfide di questa quattordicesima giornata di Serie A. Ad aprire le danze Sassuolo-Fiorentina in quel di Reggio Emilia, con i padroni di casa che sono riusciti ad imporsi per 3-1. Non è servita per la Viola la rete su rigore di Mandragora, poi recuperata subito dal gol di Volpato e successivamente surclassata dalle marcature di Muharemovic e Koné. Resta, così, in ultima posizione la formazione di Vanoli, a quota 6 punti dopo quattordici giornate. I neroverdi, invece, volano a quota 20 punti all'ottavo posto, in attesa delle sfide di Lazio, Udinese e Cremonese. Alle 18 invece...

L'Inter batte il Como e vola in vetta alla classifica

Vittoria in casa anche per l'Inter, che ha atteso il Como di Fabregas a San Siro. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi nella gara delle 18:00 grazie alle reti dei suoi due attaccanti - prima Lautaro Martinez e poi Marcus Thuram -, di Hakan Çalhanoglu e di Carlos Augusto. Un 4-0 imponente e fondamentale per l'Inter che vola in vetta alla classifica di Serie A in solitaria: i punti sono 30, c'è attesa per Milan e Napoli, a quota 28, e Roma a quota 27. Dall'altra parte, invece, il Como perde la possibilità d'aggancio proprio sui nerazzurri e rimane bloccata al quinto posto con il Bologna, a quota 24 punti.