Prosegue la trentaseiesima giornata di Serie A 25/26, iniziata ieri sera con l'anticipo tra Torino e Sassuolo terminato 2-1 a favore dei granata.

Cagliari-Udinese

Lazio-Inter

Nella gara delle 15 di sabato 9 maggio l'Udinese tocca quota 50 punti battendo il Cagliari per 2-o. Decisive le reti di Kamara e Gueye. I sardi non possono considerarsi ancora salvi, molto dipenderà dalla sfida della Cremonese, impegnata domani alle 15 contro il Pisa. Al momento i sardi sono quindicesimi con 37 punti: seguono la Fiorentina (37), Lecce (32) e Cremonese (28). Vincendo contro i nerazzurri i grigiorossi salirebbero a 31 punti, a sei punti proprio dai sardi.Alle 18 è andata in scena la sfida tra biancocelesti e nerazzurri, quest'ultimi freschi di titolo, ma non per questo intenzionati a mollare l'acceleratore. Anzi, a Roma, in una sfida sulla carta per niente facile, la squadra di Chivu si è imposta contro la Lazio, rimasta in 10 dal 59' quando il risultato era comunque a favore degli ospiti per ben due lunghezze. Al 6' ha segnato Lautaro Martinez, al 39' Sucic e al 76' Mkhitaryan. Lo 0-3 porta l'Inter ancora più su, a 85 punti. La Lazio, con 51 punti, si ferma all'ottavo posto.