Serie A, la classifica: Giampaolo vince all’esordio, Cremonese a -6 dal Toro

Colpaccio all'esordio da parte di Marco Giampaolo. L'ex tecnico granata è arrivato sulla panchina della Cremonese per sostituire un altro ex granata: l'esonerato Davide Nicola. Il sabato della 30° giornata di Serie A si apre con la gara delle 15:00: al Tardini si gioca Parma-Cremonese. In una partita combattuta, la formazione lombarda è riuscita ad avere la meglio.

Serie A, la classifica: 3 punti fondamentali per la Cremonese

Due reti, tutte nella ripresa: al 54' sblocca la gara Maleh e al 68' Vandeputte chiude i giochi per il definitivo 0-2. Passo falso del Parma che resta dodicesimo a quota 34 punti (ancora +1 sul Torino che potrebbe agganciare la formazione gialloblù con un pareggio), ma soprattutto vittoria fondamentale in ottica salvezza per la Cremonese. La formazione guidata da Marco Giampaolo ottiene tre punti fondamentali, resta terzultima ma per scontri diretti: agganciato il Lecce a 27 punti. Ora i lombardi (e con loro la zona retrocessione) sono a -6 dal Toro.