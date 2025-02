Serie A, la classifica: il Torino manca il sorpasso sull’Udinese

Si apre la venticinquesima giornata della Serie A con la sconfitta del Torino in casa del Bologna. Uno stop che potrebbe ridisegnare la distanza che separa i granata dalla zona bollente della classifica. Le dirette concorrenti devono ancora giocare, ma la sfida che più di tutte interesserà ai granata è quella del Parma terzultimo in classifica. I ducali, in caso di vittoria contro la Roma, potrebbero accorciare in classifica, portandosi a cinque punti di distanza dai granata. Il Torino manca il sorpasso in classifica sull'Udinese e resta all'undicesimo posto con 28 punti.