Serie A, la classifica: Inter e Atalanta pareggiano tra le proteste del finale

Finale al fuoco e risultato che, forse, scontenta tutte le compagini coinvolte. Ad aprire il sabato della 29° giornata di Serie A una gara tra nerazzurri: a San Siro va in scena Inter-Atalanta. La gara è importante per chi, capolista, vuole tenere lontani i cugini rossoneri e chi sta ancora inseguendo il gruppo della Champions. Nel primo tempo sono i padroni di casa ad avere la meglio con la rete di Francesco Pio Esposito, ma nella ripresa l'aria cambia...

Inter-Atalanta in pareggio: i movimenti in classifica

All'82' Nikola Krstovic pareggia i conti e apre a un finale di fuoco. Sul gol i nerazzurri protestano per un presunto fallo di Sulemana ai danni di Dumfries. L'Inter prova il controsorpasso e si lascia a tante proteste quando Chiffi non fischia su un contatto sospetto tra Frattesi e Scalvini nell'area di rigore dei bergamaschi. Dopo minuti concitati e l'espulsione del tecnico della squadra di Milano, la sfida tra Inter e Atalanta si chiude in parità: 1-1. Un punto a testa con l'Inter che sale a 68 punti e lascia il Milan a -8: con una vittoria contro la Lazio, domenica sera, i rossoneri potrebbero portarsi a -5 dalla vetta. Dall'altra parte, invece, l'Atalanta va a quota 47 punti, restando al settimo posto: la Juventus è sesta a quota 50.