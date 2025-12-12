Serie A, la classifica: Lecce vincitore contro il Pisa e a +2 sul Toro

Volge al termine la prima sfida della quindicesima giornata di Serie A: in programma al Via del Mare la gara tra Lecce e Pisa, cominciata alle 20:45 di oggi, venerdì 12 dicembre. Una gara combattuta, che ha trovato la propria risoluzione soltanto al 72': la rete di Stulic ha permesso agli uomini di Di Francesco di avere la meglio sulla formazione di Gilardino. Se i toscani restano a quota 10 punti, al terzultimo posto, senza dunque riuscire ad uscire dalla zona retrocessione, il Lecce fa un bel salto in classifica, arrivando a 16 punti alla pari dell'Atalanta dodicesima, e staccando quindi il Torino di due punti.