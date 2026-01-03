Serie A, la classifica: si ferma l’Udinese, occasione per il Toro

Il 2026 è stato inaugurato con il match di Serie A Cagliari-Milan, conclusosi con il risultato di 0-1 per gli ospiti, trasportati al momentaneo primo posto da un gol di Rafa Leao. Oggi la diciottesima di campionato va avanti. Il Como ha ospitato l'Udinese in casa: il risultato si è sbloccato al 18' a causa di un intervento ingenuo di Piotrowski, che ha trattenuto Moreno in piena area di rigore. Rigore per il Como preso in carica da Da Cunha: tiro centrale che spiazza l'ex granata Daniele Padelli e vantaggio per gli ospiti. Risultato che rimarrà invariato fino al 90'. Il Como si piazza al sesto posto, l'Udinese all'undicesimo: per il Toro c'è quindi la possibilità di scavalcare i bianconeri. Oggi si affrontano anche Sassuolo-Parma, Genoa-Pisa, Juventus-Lecce e Atalanta-Roma.