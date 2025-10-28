Serie A, la classifica: Vanja para il rigore e il Napoli rimane in vetta

Oggi, martedì 28 ottobre, si è disputata la prima delle due gare del turno infrasettimanale di Serie A, non giornata di campionato. Il Torino si presenta in questa giornata al dodicesimo posto con 11 punti, gli stessi di Cremonese e Lazio, rispettivamente in undicesima e decima posizione. Alle 18:00, il Napoli capolista ha affrontato il Lecce fuori casa in un match terminato per 0-1. Al 54' l'arbitro Giuseppe Collu ha decretato un rigore a favore del Lecce per fallo di mano in area di Juan Jesus. Sul dischetto si è presentato Camarda, ma Vanja Milinkovic-Savic ha parato il tiro tenendo la porta inviolata. Al 69' il Napoli è passato in vantaggio con gol di Frank Anguissa che ha sorpreso Falcone dopo una punizione battuta da Neres. Questa sera giocheranno anche Atalanta e Milan al New Balance Arena di Bergamo, ore 20:45.