Passeggiate, mostre ed eventi: chi parteciperà al programma per celebrare il centenario dello stadio Filadelfia?
Filadelfia, la casa di un intero quartiere (VIDEO)
Non sarà un giorno qualunque: sabato 17 ottobre 2026 saranno 100 anni dalla nascita del Filadelfia. Il centenario di uno dei luoghi più iconici, se non il più iconico, della storia granata: uno stadio che per i tifosi del Toro significa Leggenda, quella del Grande Torino, cuore, spirito. In una parola: Toro.
Tutte le iniziative per il Filadelfia: chi parteciperà?Alle 10:00 i tifosi granata si riuniranno nel Borgo Filadelfia. "Partirà una passeggiata nella quale toccheremo tutti i i punti storici e che hanno avuto un ruolo nella storia granata", ci ha raccontato la professoressa Graziella Grasso, tra i promotori delle attività. Nel corso della mattinata si passerà dallo stadio Filadelfia e per chi vorrà sarà possibile avere un pranzo tipico piemontese da Fragole e Barbera. Tra i punti toccati anche la biblioteca ToroMio, nonché la sede della Fondazione. Nella giornata partirà anche una mostra speciale dedicata al secolo del Filadelfia al Museo del Grande Torino di Villa Claretta. Fateci sapere voi lettori di Toro News, tramite il sondaggio qui sotto, a che eventi parteciperete per il centenario del Filadelfia.
Centenario del Fila, parteciperete agli eventi?
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