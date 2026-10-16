Non sarà un giorno qualunque: sabato 17 ottobre 2026 saranno 100 anni dalla nascita del Filadelfia. Il centenario di uno dei luoghi più iconici, se non il più iconico, della storia granata: uno stadio che per i tifosi del Toro significa Leggenda, quella del Grande Torino, cuore, spirito. In una parola: Toro.

Tutte le iniziative per il Filadelfia: chi parteciperà?

Centenario del Fila, parteciperete agli eventi? Sì, andrò alla passeggiata Sì, visiterò il Museo Sì, andrò sia al Borgo Filadelfia sia al Museo No No 68% 19 voti Sì, andrò alla passeggiata 18% 5 voti Sì, andrò sia al Borgo Filadelfia sia al Museo 11% 3 voti Sì, visiterò il Museo 4% 1 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Alle 10:00 i tifosi granata si riuniranno nel Borgo Filadelfia. "Partirà una passeggiata nella quale toccheremo tutti i i punti storici e che hanno avuto un ruolo nella storia granata", ci ha raccontato la professoressa Graziella Grasso, tra i promotori delle attività. Nel corso della mattinata si passerà dallo stadio Filadelfia e per chi vorrà sarà possibile avere un pranzo tipico piemontese da Fragole e Barbera. Tra i punti toccati anche la biblioteca ToroMio, nonché la sede della Fondazione. Nella giornata partirà anche una mostra speciale dedicata al secolo del Filadelfia al Museo del Grande Torino di Villa Claretta. Fateci sapere voi lettori di Toro News, tramite il sondaggio qui sotto, a che eventi parteciperete per il centenario del Filadelfia.