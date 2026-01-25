Baroni è da esonerare? Il vostro parere: votate il SONDAGGIO

L'umiliazione subita in casa dal Torino porta non soltanto i tifosi a lamentarsi e protestare ma anche la società granata a fare alcuni ragionamenti. I tanti granata accorsi al Sinigaglia per assistere a Como-Torino si sono fatti sentire e dopo il 6-0 hanno preteso un colloquio con la squadra, sia a partita finita, dal terreno di gioco, sia al Filadelfia, al rientro della squadra a Torino. Tra i pareri più ricorrenti dei tifosi sembra esserci l'esonero di Baroni: l'impressione è che buona parte dei granata non voglia più questa guida tecnica. In un momento in cui, invece, pare che la società deciderà di confermare, almeno per il momento, la fiducia nell'allenatore, noi verifichiamo il parere popolare e chiediamo a voi, lettori di Toro News: secondo voi Marco Baroni è da esonerare?