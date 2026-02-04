Sondaggio mercato del Torino, i tifosi reputano gli acquisti insufficienti

Il mercato di riparazione non convince i tifosi del Toro. Nonostante qualche innesto dell'ultimo minuto per fronteggiare una certa carenza di disponibilità in alcune zone, come ad esempio Marianucci, i tifosi granata sono concordi nel giudicare insufficiente gli acquisti portati a termine da Petrachi. Nonostante i cinque acquisti effettuati nel mese di Gennaio, gli sforzi richiesti a gran voce da allenatore e tifosi non sono arrivati. Vediamo come tifosi e lettori hanno espresso il loro giudizio in tal senso.