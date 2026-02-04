Il mercato di riparazione non convince i tifosi del Toro. Nonostante qualche innesto dell'ultimo minuto per fronteggiare una certa carenza di disponibilità in alcune zone, come ad esempio Marianucci, i tifosi granata sono concordi nel giudicare insufficiente gli acquisti portati a termine da Petrachi. Nonostante i cinque acquisti effettuati nel mese di Gennaio, gli sforzi richiesti a gran voce da allenatore e tifosi non sono arrivati. Vediamo come tifosi e lettori hanno espresso il loro giudizio in tal senso.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
Sondaggio
Sondaggio mercato del Torino, i tifosi reputano gli acquisti insufficienti
La maggioranza dei votanti è unita nel giudicare la sessione invernale non all'altezza
Su una base di poco più di 2500 votanti, quasi la metà giudica l'operato della società insufficiente. Senza considerare chi lo considera gravemente insufficiente (comunque una buona parte dei tifosi), poco più del 30% reputa gli acquisti del mercato invernali adeguati per rinforzare la squadra, spaziando da chi li trovi a sufficienti fino a chi trova l'operato di Petrachi ottimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA