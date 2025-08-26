Parte il Toro News Award 2025/2026: chi sarà il miglior granata della stagione?

Inizio di stagione molto complicato per il Toro che, inerme, osserva l'Inter imporsi a San Siro con un secco 5-0: prima Bastoni cala l'asso, poi in gol anche Thuram (doppietta), Lautaro e Bonny. Insomma, se chi ben comincia è a metà dell'opera, il Toro ha urgenza di ricominciare da capo. A prescindere dai risultati del campo, come ogni anno, riparte anche il Toro News Award, giunto ormai alla nona edizione. Il nostro sondaggio che accompagna tutta la stagione vi permetterà di assegnare il premio per il miglior calciatore del Torino della stagione 2025/2026. Si parte oggi, dai giudizi sulla partita di San Siro, nonostante l'esito infausto. La patata bollente passa a voi, chi è stato il migliore in Inter-Torino? O meglio, chi è stato il granata a salvarsi dalla disfatta?