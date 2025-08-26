Inizio di stagione molto complicato per il Toro che, inerme, osserva l'Inter imporsi a San Siro con un secco 5-0: prima Bastoni cala l'asso, poi in gol anche Thuram (doppietta), Lautaro e Bonny. Insomma, se chi ben comincia è a metà dell'opera, il Toro ha urgenza di ricominciare da capo. A prescindere dai risultati del campo, come ogni anno, riparte anche il Toro News Award, giunto ormai alla nona edizione. Il nostro sondaggio che accompagna tutta la stagione vi permetterà di assegnare il premio per il miglior calciatore del Torino della stagione 2025/2026. Si parte oggi, dai giudizi sulla partita di San Siro, nonostante l'esito infausto. La patata bollente passa a voi, chi è stato il migliore in Inter-Torino? O meglio, chi è stato il granata a salvarsi dalla disfatta?
Parte il Toro News Award 2025/2026: chi sarà il miglior granata della stagione?
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
