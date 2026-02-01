Prati è un buon acquisto? I tifosi del Toro non hanno dubbi: ecco il sondaggio

Matteo Prati non soltanto è un nuovo giocatore del Torino, ma ha anche già esordito. Il classe 2003 ex Spal è un profilo al quale i granata si erano già avvicinati in sessioni di mercato precedenti, già quando DS era Davide Vagnati. In questa sessione, però, il Toro è riuscito anche ad aggiudicarsi il cartellino del giocatore. L'accordo con il Cagliari è arrivato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale intorno ai 7 milioni di euro. Così il centrocampista originario di Ravenna e con un passato nelle giovanili del Cesena è diventato il nuovo numero 4 granata. Vediamo però se voi lettori di Toro News avete apprezzato quest'acquisto.