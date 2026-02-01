Matteo Prati non soltanto è un nuovo giocatore del Torino, ma ha anche già esordito. Il classe 2003 ex Spal è un profilo al quale i granata si erano già avvicinati in sessioni di mercato precedenti, già quando DS era Davide Vagnati. In questa sessione, però, il Toro è riuscito anche ad aggiudicarsi il cartellino del giocatore. L'accordo con il Cagliari è arrivato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale intorno ai 7 milioni di euro. Così il centrocampista originario di Ravenna e con un passato nelle giovanili del Cesena è diventato il nuovo numero 4 granata. Vediamo però se voi lettori di Toro News avete apprezzato quest'acquisto.
Sondaggio
Prati è un buon acquisto? I tifosi del Toro non hanno dubbi: ecco il sondaggio
Prati al Torino: la maggioranza dei tifosi è soddisfatta
Il centrocampista ex Cagliari ha esordito nella giornata di oggi, domenica 1° febbraio, nella gara contro il Lecce. S0ltanto venti minuti per lui che, però, si è messo in mostra come un giocatore di grinta, gamba ed esperienza. Nella prossima giornata non ci sarà, in quanto ammonito da diffidato, ma il cartellino giallo è stato corretto: fallo tattico per impedire al Lecce di ripartire nei minuti di recupero. Alla luce dell'operazione complessiva e della prima prova di Matteo Prati al Torino, noi come sempre abbiamo chiesto a voi lettori di Toro News un parere. L'83,5% dei votanti è soddisfatta dell'acquisto di Matteo Prati. Una buona percentuale per un giocatore che arriva con ottime speranze. Soltanto il 16,5%, dunque, sembra non essere contenta dell'operazione. Solo il tempo dirà chi ha ragione.
