Siete soddisfatti dell’acquisto di Matteo Prati? SONDAGGIO

Il Torino ufficializza due movimenti, uno in uscita e uno in entrata: Asllani rientra all'Inter dal prestito e vola in Turchia, direzione Besiktas. Il rimpiazzo, tattico e numerico, è Matteo Prati. Il centrocampista classe 2003 arriva dal Cagliari in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. L'ex rossoblù si inserisce nella corsa al posto da titolare in mediana insieme a Ilkhan. Alla luce di questo nuovo arrivo, noi come di consueto chiediamo a voi un parere: siete soddisfatti dell'arrivo di Matteo Prati? Votate il sondaggio qui sotto!