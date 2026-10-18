Sandro Kulenovic in questo momento è l'uomo da tenere d'occhio. In un inizio di campionato in cui il Torino ha faticato a segnare (solo 7 gol in 6 partite e tredicesimo posto in questa classifica), nei 7 punti della formazione granata c'è lo zampino importante di Sandro Kulenovic. Il croato è entrato contro Udinese e Bologna e ha messo il suo nome sul tabellino rendendosi decisivo per conquitare 4 punti.

Kulenovic merita la titolarità? Il sondaggio

Simeone non segna, Kulenovic merita la titolarità? Sì Sì, ma solo al fianco di Simeone No Sì 57% 4 voti No 43% 3 voti Sì, ma solo al fianco di Simeone 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

In un momento in cui, nonostante gli elogi di Abate e l'evidente lavoro sporco, importante, di grande sacrificio e abnegazione, non sta arrivando ancora il gol per il "Cholito" Simeone, il Torino ha bisogno di aggrapparsi anche a chi, in maniera più o meno fortuita, ha regalato delle marcature in queste prime giornate di Serie A. Per questo noi, come sempre, chiediamo il parere a voi lettori di Toro News: Sandro Kulenovic merita la titolarità nella partita contro il Parma?