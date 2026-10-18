Il parere dei lettori di Toro News sui giocatori da schierare in attacco dal Torino per la gara contro il Parma: Kulenovic al posto di Simeone?
"Volevo analizzare il Grande Torino": dal Filadelfia il racconto della tesi granata (VIDEO)
Sandro Kulenovic in questo momento è l'uomo da tenere d'occhio. In un inizio di campionato in cui il Torino ha faticato a segnare (solo 7 gol in 6 partite e tredicesimo posto in questa classifica), nei 7 punti della formazione granata c'è lo zampino importante di Sandro Kulenovic. Il croato è entrato contro Udinese e Bologna e ha messo il suo nome sul tabellino rendendosi decisivo per conquitare 4 punti.
Kulenovic merita la titolarità? Il sondaggioIn un momento in cui, nonostante gli elogi di Abate e l'evidente lavoro sporco, importante, di grande sacrificio e abnegazione, non sta arrivando ancora il gol per il "Cholito" Simeone, il Torino ha bisogno di aggrapparsi anche a chi, in maniera più o meno fortuita, ha regalato delle marcature in queste prime giornate di Serie A. Per questo noi, come sempre, chiediamo il parere a voi lettori di Toro News: Sandro Kulenovic merita la titolarità nella partita contro il Parma?
Simeone non segna, Kulenovic merita la titolarità?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Lo Russo, aut aut a Cairo: "Presentazione del progetto stadio entro fine anno. Sennò..."
Giovanili
Under 16, Juventus-Torino 0-2: i granata si prendono derby e vetta
Columnist
Il club di Cairo fa di tutto per non meritarsi la storia del Toro
Giovanili
Under 15, Juventus-Torino 1-0: il derby della Mole si decide allo scadere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti