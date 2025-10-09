Sondaggio – Ad un mese dalla fine del calciomercato, che voto date al mercato del Torino?

E' passato più di un mese dalla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Il Torino questa estate ha visto ben otto nuovi innesti e sei cessioni tra titolari e seconde linee, modificando profondamente la rosa a disposizione di Baroni. In porta è arrivato Israel, in difesa Ismajli e sull’out mancino Nkounkou. A centrocampo sono approdati Asllani e Anjorin. Nel reparto offensivo sono arrivati Ngonge e Aboukhlal sugli esterni, oltre a Simeone. Sul piano delle uscite, il Torino ha salutato diversi protagonisti delle ultime stagioni. Tra i titolari hanno lasciato la squadra Ricci e Vanja Milinković-Savić, trasferimenti che hanno inevitabilmente inciso sul cuore della formazione e alterato di non poco gli equilibri. Dopo le prime sei giornate di campionato, la sensazione è ancora quella che il Torino abbia cambiato tanto, ma senza colmare diverse reali lacune: in particolare in difesa sembra mancare un centrale di spessore che possa garantire stabilità. La nostra redazione chiede ora ai propri lettori di esprimersi assegnando una valutazione al mercato svolto dal Torino a più di un mese dalla chiusura della sessione estiva.