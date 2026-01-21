Sondaggio – Arrivo Obrador? I tifosi del Toro si spaccano a metà

Dopo settimane di attesa, il Torino piazza finalmente il primo acquisto del mercato invernale 2026. Nella giornata di lunedì 19 gennaio, Rafael Obrador ha sostenuto le visite mediche e firmato ufficialmente il contratto che lo rende un nuovo giocatore granata. Il laterale spagnolo arriva in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Baroni aggiunge così alla rosa un quinto di sinistra naturale, mancino, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid ed ex Benfica. In questa stagione Obrador, che al Torino indosserà la maglia numero 33, ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione Mourinho, collezionando appena tre presenze. Il trasferimento sotto al Mole rappresenta per lui un’importante occasione di rilancio e di continuità in Serie A. Secondo il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la tifoseria granata è spaccata in due riguardo all'acquisto del terzino. Il 56.40% dei votanti è soddisfatto del suo acquisto, mentre il 43.60% non è soddisfatta dell'arrivo dell'ex Real Madrid.