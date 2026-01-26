Sondaggio – Baroni è da esonerare? I lettori di Toro News non hanno dubbi

Dopo l'umiliazione subita al Sinigaglia, i tifosi granata chiedono a gran voce l'esonero di Marco Baroni. Tra il tifo granata serpeggia il malcontento e dopo la rovinosa sconfitta subita contro la squadra di Fabregas la posizione del tecnico granata può tornare facilmente in bilico, anche se la società al momento lo ha confermato. Nonostante la disfatta contro i lariani, Marco Baroni rimane quindi alla guida della prima squadra granata con la fiducia della società: per tentare di invertire la rotta, si è optato per il ritiro fino alla giornata di domenica quando ci sarà la sfida casalinga contro il Lecce, con fischio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino.