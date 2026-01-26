Dopo l'umiliazione subita al Sinigaglia, i tifosi granata chiedono a gran voce l'esonero di Marco Baroni. Tra il tifo granata serpeggia il malcontento e dopo la rovinosa sconfitta subita contro la squadra di Fabregas la posizione del tecnico granata può tornare facilmente in bilico, anche se la società al momento lo ha confermato. Nonostante la disfatta contro i lariani, Marco Baroni rimane quindi alla guida della prima squadra granata con la fiducia della società: per tentare di invertire la rotta, si è optato per il ritiro fino alla giornata di domenica quando ci sarà la sfida casalinga contro il Lecce, con fischio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino.
Sondaggio – Baroni è da esonerare? I lettori di Toro News non hanno dubbi
I risultati del sondaggio proposto qui ai lettori di Toro News in merito all'esonero di Baroni dopo la rovinosa sconfitta a Como
Tuttavia, in caso di sconfitta contro i giallorossi, tornerà sempre più forte la voce di un possibile esonero per l'allenatore toscano. Il Toro dista pochi punti dalla zona retrocessione e ora la Serie B fa paura. Secondo il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la tifoseria granata è non ha dubbi riguardo al possibile cambio in panchina. Il 90.96% dei votanti (4449 preferenze) vorrebbe l'esonero del tecnico ex Lazio e Verona, mentre soltanto il 9.06% (443 votanti) confermerebbe Baroni alla guida del Toro.
