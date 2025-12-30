Sondaggio – Che voto dareste al 2025 del Torino?

Mancano due giorni a capodanno e, come da tradizione, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori di dirci la vostra sull'anno passato. Il 2025 è stato l'anno dell'addio di Vanoli, alla guida del Torino per una sola stagione, e dell'ingresso in panchina di Baroni. È stato l'anno dell'addio di Vagnati, delle proteste dei tifosi sulle strade della città piemontese e sugli spalti dello stadio. La società ha riaccolto Petrachi e la squadra, al termine del 2025, si trova al tredicesimo posto con 20 punti. Il campionato quest'anno è compatto: +8 dalla zona retrocessione, -7 dalla Conference League. Il 2025 ha visto lampi di orgoglio granata alternati a pause preoccupanti, un Toro capace di graffiare le grandi ma mai continuo negli scontri diretti. I cambi di modulo non hanno aiutato a far inserire al meglio i nuovi arrivati e la squadra sta cercando ancora la propria identità. Tra delusioni, speranze riaccese e un equilibrio di classifica che lascia tutto ancora possibile, la domanda resta una sola. Adesso, la chiediamo a voi: per il Toro, com'è andato il 2025?