Grande appuntamento con Torino-Roma lunedì sera. Come finirà la sfida tra Abate e Gasperini? Ditecelo voi con il sondaggio
Il Torino accoglie tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino la Roma di Gian Piero Gasperini. Appuntamento fissato per le 18.30 di lunedì 14 settembre, in quello che sarà un vero e proprio esame per i ragazzi di Abate. I capitolini sono reduci dal pareggio europeo contro il Fenerbache in Turchia e devono dare un messaggio: aver dimenticato subito il piccolo inciampo. Dall'altra parte i granata hanno ottenuto una bella vittoria contro la Fiorentina al Franchi di Firenze. L'importanza dei primi tre punti del Torino arriva proprio dal come sono maturati: in rimonta. Mandragora e Adams decisivi, il primo con il siluro del centrocampista e lo scozzese con un'acrobazia da film.
Tutto questo ora è alle spalle, serve dare continuità a quanto fatto vedere contro la Fiorentina. Prima del gol la squadra di Abate stava giocando e anche dopo il gol subito i granata non si sono scomposti. La redazione di Toro News chiede ai tifosi: quale sarà l'esito finale del posticipo del lunedì sera?
Come finirà Torino-Roma?
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