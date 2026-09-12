Il Torino accoglie tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino la Roma di Gian Piero Gasperini. Appuntamento fissato per le 18.30 di lunedì 14 settembre, in quello che sarà un vero e proprio esame per i ragazzi di Abate. I capitolini sono reduci dal pareggio europeo contro il Fenerbache in Turchia e devono dare un messaggio: aver dimenticato subito il piccolo inciampo. Dall'altra parte i granata hanno ottenuto una bella vittoria contro la Fiorentina al Franchi di Firenze. L'importanza dei primi tre punti del Torino arriva proprio dal come sono maturati: in rimonta. Mandragora e Adams decisivi, il primo con il siluro del centrocampista e lo scozzese con un'acrobazia da film.

Tutto questo ora è alle spalle, serve dare continuità a quanto fatto vedere contro la Fiorentina. Prima del gol la squadra di Abate stava giocando e anche dopo il gol subito i granata non si sono scomposti. La redazione di Toro News chiede ai tifosi: quale sarà l'esito finale del posticipo del lunedì sera?