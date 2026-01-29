Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor sondaggi Sondaggio – La Maratona diserta il Lecce? I nostri lettori appoggiano la decisione

SONDAGGIO

Sondaggio – La Maratona diserta il Lecce? I nostri lettori appoggiano la decisione

Maratona
I risultati del sondaggio proposto qui ai lettori di Toro News in merito alla scelta degli Ultras granata di lasciare vuota la Curva Maratona contro il Lecce
Redazione Toro News

La pesante sconfitta per 6-0 subita al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas ha lasciato strascichi profondi nell'ambiente granata.  Quest'ultima umiliazione subita, abbinata alle tre precedenti sconfitte in campionato e al conseguente avvicinarsi alla zona retrocessione ha fatto esplodere il malcontento tra i tifosi del Torino, già da molto tempo critici, soprattutto nei confronti della società, ma anche verso i giocatori. Una frattura netta che si traduce nella decisione degli Ultras granata, attraverso un comunicato ufficiale, di lasciare vuota la Curva Maratona in occasione della sfida casalinga di domenica, ore 12:30, contro il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una scelta definita dagli stessi tifosi contraria ai propri ideali, tuttavia ritenuta necessaria per "difendere il Torino" e dare un segnale forte e deciso. Resta da capire quale sarà l'impatto di una Curva Maratona vuota e se questo gesto riuscirà a scuotere squadra e società. Secondo il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la maggior parte dei lettori, il 72,76% dei votanti (2246 preferenze), è d'accordo con la decisione della Maratona, mentre il 27,41% (846 votanti) è in disaccordo nel disertare la sfida contro il Lecce.

Sondaggio – La Maratona diserta il Lecce? I nostri lettori appoggiano la decisione- immagine 2
Leggi anche
Sondaggio – Siete d’accordo con la scelta della Maratona di disertare il Lecce?
Sondaggio – Baroni è da esonerare? I lettori di Toro News non hanno dubbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA