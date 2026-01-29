Sondaggio – La Maratona diserta il Lecce? I nostri lettori appoggiano la decisione

La pesante sconfitta per 6-0 subita al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas ha lasciato strascichi profondi nell'ambiente granata. Quest'ultima umiliazione subita, abbinata alle tre precedenti sconfitte in campionato e al conseguente avvicinarsi alla zona retrocessione ha fatto esplodere il malcontento tra i tifosi del Torino, già da molto tempo critici, soprattutto nei confronti della società, ma anche verso i giocatori. Una frattura netta che si traduce nella decisione degli Ultras granata, attraverso un comunicato ufficiale, di lasciare vuota la Curva Maratona in occasione della sfida casalinga di domenica, ore 12:30, contro il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una scelta definita dagli stessi tifosi contraria ai propri ideali, tuttavia ritenuta necessaria per "difendere il Torino" e dare un segnale forte e deciso. Resta da capire quale sarà l'impatto di una Curva Maratona vuota e se questo gesto riuscirà a scuotere squadra e società. Secondo il sondaggio proposto dalla redazione di Toro News, la maggior parte dei lettori, il 72,76% dei votanti (2246 preferenze), è d'accordo con la decisione della Maratona, mentre il 27,41% (846 votanti) è in disaccordo nel disertare la sfida contro il Lecce.